شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف مرعي: نتلقى استفسارات من ذوي الاحتياجات الخاصة حول «انتخابات النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د. أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس شكل غرفة عمليات، تبدأ فعالياتها يوم السبت المقبل، طيلة ساعات الإقتراع من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ9 مساءً لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوي الإعاقة حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف المشرف العام على المجلس، في بيان صحفي اليوم، أن غرفة العمليات تتابع مجريات اليوم الإنتخابي من خلال تلقي التقارير من متابعي المجلس في محافظات المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حث الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.