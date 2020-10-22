شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة سوهاج لتركيب محابس على خطوط الصرف الصحي الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، قطع مياه الشرب عن مدينة سوهاج بالكامل في حي شرق وحي غرب المدينة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء غدا الجمعة، وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي السبت، ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال تركيب محابس على خطوط الصرف الصحي.

وقال «بدري»، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز، ومسؤولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.