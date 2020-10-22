شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لافتتاحها.. محافظ المنوفية يتفقد مدرسة كفر هورين الثانوية ببركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الأعمال الإنشائية لمدرسة كفر هورين الثانوية العامة ببركة السبع (إنشاء جديد) بمساحة 2450 م2 وبقيمة تعاقدية تقدر 6 مليون و49 ألف جنيه وبإجمالي 9 فصول دراسية تمهيداً لافتتاحها، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ورئيس مركز ومدينة بركة السبع والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

تفقد المحافظ، محيط المدرسة والفصول الدراسية، مشيداً بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لاستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

وخلال تفقده للمدرسة، كلف المحافظ، شركة الاتصالات بسرعة توصيل كابلات الفايبر بالمدرسة تمهيداً لإمكانية بدء الدراسة بها خلال الترم الثانى ولخدمة العملية التعليمية بالمحافظة. يأتى هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية باعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أنه تم الانتهاء من مدرستين بمركز بركة السبع، وذلك ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بخطة 2019 /2020 بإجمالي 47 فصلا دراسيا وبقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 12 مليون و765 ألف جنيه، كما تم استلام عدد 4 مدارس بإجمالي 58 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 21 مليون و885 ألف جنيه ضمن خطة 2020 / 2021، مشيرة إلى أنه تم الطرح وجاري الإسناد لعدد 3 مدارس بإجمالي عدد 52 فصلا دراسيا وبقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 16 مليون و925 ألف جنيه.