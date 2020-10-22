شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الحجز للرحلات الجوية الروسية للغردقة عبر مطار أنطاليا من 8 مدن روسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة المنظمة للرحلات الجوية الروسية للغردقة عبر مطار أنطاليا التركي أنه تم البدء في إتاحة الحجز وبيع الرحلات على موقع الشركة منذ مساء الأربعاء، وأن سعة الطائرة التي ستقوم بعمل هذه الرحلات إلى الغردقة يبلغ 220 مقعدا بداية من 29 أكتوبر الجاري، والرحلات ستأتي من 8 مدن روسية، وهي موسكو، كالينينجراد، سانت بطرسبرج، سامارا، كازان، روستوف، نوفوسيبيرسك، وكراسنايرسك.

كانت إحدى كبري شركات السياحة والطيران الروسية الشهيرة العاملة في مصر أعلنت عن عودة السائحين الروس للغردقة من خلال رحلات جوية غير مباشرة من المدن الروسية عبر مطار أنطاليا التركي ومن المقرر ان تكون أولي الرحلات السياحية يوم ٢٩ اكتوبر الجاري بين مطاري أنطاليا والغردقة وذلك بمعدل رحلة يوميا خلال الثلاث ايام الاولي للتشغيل وبمعدل ٣ رحلات يوميا بداية من ٢ نوفمبر المقبل

ومن جانبه أكد سامح سالم مدير فرع شركة «بيجاس» للسياحة بالغردقة المنظمة للرحلات والتي تعد إحدي كبري شركات السياحة الروسية في مصر وذلك في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن تشغيل خط جوي من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا في تركيا وذلك لنقل الوفود السياحية الروسية شئ مبشر للقطاع السياحي.

وأضاف سالم أن الرحلة الأولي ستصل للغردقة في ٢٩ اكتوبر الجارية وتقل ٢٢٠ سائح روسي وسيقام احتفال لاستقبال اول رحلة بالاضافة إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.