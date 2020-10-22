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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى البحيرة، غرقت مدينة رشيد الأثرية فى محافظة البحيرة فى 10 دقائق أمطار ووصل ارتفاع مياه الأمطار فى بعض المناطق إلى 30 سم، وذلك رغم استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الأمطار. ومن ناحية أخرى شهدت المراكز الشمالية فى محافظ البحيرة وهى مراكز إدكو وكفر الدوار وأبوحمص وقرى مركز رشيد سقوط أمطار خفيفة إلا أن مدينة رشيد نفسها شهدت أمطار غزيرة لمدة 10 دقائق فقط.

وقال أحمد السمرى ، المحامى، من أهالى رشيد، إن 10 دقائق فقط كانت كفيلة فى غرق المدينة الأثرية، وما يسببه ذلك فى مشاكل فى المنازل والمساجد الأثرية التى تعانى من مشاكل من الأساس.

وأكد اسلام جحر، بغرق منازل خلف منطقة الكسارة برشيد ودخلت المياه إلى المنازل، وتم غلق السوق العمومى وشارع المدارس، وحتى شارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد نفسه لم يسلم الغرق فى مياه الأمطار، مضيفًا أنه يوجد فشل تام فى منظومة الاستعداد للشتاء.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أصدر قرارًا برفع درجة الاستعداد فى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف التابعة بالمراكز وإلغاء كافة الأجازات خلال فترة سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لحالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 30 و21 أكتوبر 2020.

وقرر المحافظ فى تعليمات أصدرها لرؤساء الوحدات المحلية ومديری مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى الطرق والكباري والحماية المدنية والاسعاف بضرورة الغاء كافة الاجازات خلال تلك الفترة ومراجعة صفايات الأمطار والصرف الصحى والتأكد من عمل محطات رفع الصرف الصحى والصرف الزراعى.

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

نزح مياه الأمطار من منازل برشيد .. فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

مياه الأمطار تدخل منازل .. فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)

فى 10 دقائق فقط.. الأمطار تُغرق مدينة رشيد الأثرية بالبحيرة والمياه تدخل منازل (صور)