شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يرفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار ويوجه بنشر سيارات شفط مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار للتأكد من قيامها بتصريف اية كمية متوقعة من الامطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ خلال اجتماعه، مع ورئيس شركة الصرف الصحى ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف .