شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 34 رحلة قادمة من عدة جهات على متنها 4225 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 34 رحلة دولية قادمة من عدة جهات وعلى متنها 4225 راكبا. وبحسب مصادر بمطار القاهرة فقد استقبلت صالات الوصول بمبانى الركاب المختلفة بمطار القاهرة 34 رحلة قادمة من كل من لندن موسكو مسقط البحرين دبى أبوظبى أثينا أديس أبابا الرياض إسطنبول نيويورك جوانزو الشارقة القصيم بالإضافة إلى جهات أخرى مختلفة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .