شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" تتعاون مع "بهية" للتوعية بضرورة الكشف المبكر على سرطان الثدي خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تيك توك تتبرع ماديًا لمستشفى بهية لدعم محاربات سرطان الثدى وإطلاق هاشتاج #تعيشي_يابهية بمشاركة المشاهير

أعلنت "تيك توك"، المنصة الرائدة في مجال مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، عن تعاونها مع مؤسسة "بهية" خلال شهر التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي بين السيدات، وذلك من خلال تحدي وهاشتاج #تعيشي_يابهية الذي نجح في اجتذاب دعم ومشاركات عدد من الفنانين والمشاهير المهتمين بهذا الشأن.

تعمل "تيك توك" على الوصول إلى أكبر عدد من السيدات لتوعيتهن بمخاطر المرض وأهمية الكشف المبكر لاكتشاف أعراضه وتلقي العلاج في الوقت المناسب، لذلك فإن هذه المبادرة تتم على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتشجيع على المساهمة والدعم المادي لهذه القضية على أن يذهب جزء من هذا الدعم لصالح بناء مستشفى بهية الجديد في منطقة الشيخ زايد، هذا بالإضافة إلى تبرع "تيك توك" بمبلغ مادى لصالح نفس الهدف ولدعم الكشف المبكر في بهية للمساهمة في تخفيض قوائم الانتظار..

وقد أوضحت شركة تيك توك أنها تعتزم توسيع قاعدة التعاون مع مزيد من المؤسسات ذات التأثير في المجتمع ومن ضمنهم مؤسسة بهية لما لها من سجل حافل في مجال التوعية بمكافحة وعلاج مرض سرطان الثدي لدى السيدات.

كما ابتكرت منصة تيك توك " sticker” جديد بزي المحاربات يتم وضعه على مقاطع الفيديو القصيرة التي سيتم تصويرها من خلال هذا التحدي ومشاركتها عبر الهاشتاج #تعيشي_يابهية، من أجل إظهار الدعم وتشجيع محاربات السرطان في رحلة التحدي لهزيمة المرض.

كما تم تخصيص أغنية لهذا الهدف والتي قام بغنائها وتلحينها النجم عبد الفتاح الجريني ليتم ضمها إلى مكتبة "تيك توك" للأعمال الفنية وذلك بهدف دعم المحاربات وتشجيع المزيد من المستخدمين على المشاركة والإبداع من خلال أدوات "تيك توك" المبتكرة.

ومن جانبه أعربت مؤسسة بهية عن سعادتها البالغة بتعاونها الأول مع التيك توك لحرصها على دعم محاربات سرطان الثدى، لخدمة كل سيدات مصر متمنية من كل المنصات العالمية دعم بهية فى الدور التى تقوم به فى التوعية وعلاج سرطان الثدى، وذلك ايمانًا منها بأهمية دور " السوشيال ميديا" فى التأثير على الوعى لدى الجمهور.