شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للإعاقة يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس لمتابعة اجراءات تصويت الاشخاص ذوى الإعاقة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى تعد واحدة من أهم الاستحقاقات الدستورية المقرر إجراؤها السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر.

وخصصت غرفة عمليات المجلس عدة وسائل تواصل لمتابعة تصويت الناخبين من ذوي الإعاقة خلال المرحلة الأولى من إنتخابات مجلس النواب، سواء من خلال الخط الساخن على رقم 16736

أو تلقي الاستفسارات والصور وغير ذلك من خلال خدمة الواتس آب على أرقام 01551816614 - 01285588657 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT ؛ للتيسير على مجموعة كبيرة من من ذوى الإعاقة فى عملية الانتخاب والرد على استفساراتهم وحثهم على المشاركة والتصويت.

من جانبه أكد الدكتور أشرف مرعى؛ المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن غرفة عمليات المجلس تبدأ فعالياتها يوم السبت المقبل 24 أكتوبر طيلة ساعات الاقتراع من الساعة الـ9 صباحاً، حتى الساعة الـ9 مساءً لاستقبال أسئلة واستفسارات الناخبين من ذوى الإعاقة حول خطوات المشاركة فى التصويت بانتخابات مجلس النواب.

وأضاف المشرف العام على المجلس، فى بيان صحفي اليوم، أن غرفة العمليات تتابع مجريات اليوم الإنتخابي من خلال تلقي التقارير من متابعي المجلس في محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل اللجان، لرصد التسيرات التي كفلتها الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك حث الأشخاص ذوى الإعاقة على ممارسة حقهم الدستورى في الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وسهولة ويسر.