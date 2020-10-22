شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية جنوب السودان أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالدكتور جابرييل تشانغسون، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافقه له، خلال المؤتمر الصحفى بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة المشاركة وتوطيد العلاقات مع شعوب الدول الإفريقية بمختلف المجالات، والتي منها التعليم و البحث العلمي.

وأشار إلى أن وفد جنوب السودان قام بزيارة عدد من المنشاءات البحثية والتعليمية والجامعية الفترة الماضية، على رأسها جامعتي عين شمس جامعة المصرية اليابانية.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التعليم العالي جنوب السودان، تحت عنوان" تطوير التعليم العالي والبحث العلمي" أنه بداية العام الدراسي المقبل سيتم انطلاق وبدء الدراسة بعدد من الكليات كالعلاج الطبيعي لفرع جامعة الإسكندرية بمدينة طمي بجنوب السوادان، قائلا:"حان الوقت لدولة جنوب السودان والدول المصرية للانتهاء بداية العام الدراسى القادم إبريل 2021، من افتتاح كليات الطب البيطرى والتمريض والتربية والزراعة كفرع لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان".