شكرا لقرائتكم خبر عن عم عبد الستار.. سنان سكاكين بدرجة مقرئ قرآن مبدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت عذب يهز أركان القاهرة الفاطمية العتيقة في رحلة عمل لا تخلو من ترتيل القرآن الكريم، تبدأ في الصباح الباكر من زهراء مصر القديمة وتنتهي قبل أذان المغرب في مدينة الفسطاط وجامع عمرو بن العاص ومجمع الأديان، صوت اعتاده سكان منطقة أثر النبي بمصر القديمة لشيخ كهل يعمل سنان سكاكين.

رصدت كاميرا الخليج 365 رحلة البحث عن الشيخ عبد الستار 63 عامًا، سنان سكاكين ، يجوب شوارع مصر القديمة في النهار والليل بحثًا عن رزق حلال، يقوم بسنْ السكاكين والآلات الحادة على عجلة خشبية قديمة بدائية الصنع، تضم حجرًا معدنيًا معلق فيه سير مطاطي مرتبط بقاعدة تتسع للقدم أسفل العجلة .

عم عبدالستار، قال إنه يبدأ رحلة عملي اليومية بحمل العجلة الخشبية على ظهري متجها إلى زهراء مصر القديمة والفسطاط ولا ينادي على الزبائن، متابعاً: " لدى طريقتي الخاصة الممتعة والأكثر جاذبية حيث إن صوتي عذب وعامر بذكر الله فأجوب شوارع مصر القديمة وأنا أرتل القرآن الكريم"