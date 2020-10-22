شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء": الإصلاحات الهيكلية لتحسين أجور المعلمين 6.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في إنفوجراف ملامح مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري والذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على البرلمان ، و يتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية.

وسيصل عدد المعلمين المستفيدين من القانون 2.1 مليون معلم، وقد بلغت تكلفة الإصلاحات الهيكلية لتحسين أجور المعلمين6.1 مليار جنيه ، كما شمل مشروع القانون زيادة 25٪؜ في مكافأة امتحانات النقل بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه و بلغت التكلفة السنوية لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي 1.5 مليار جنيه لـ 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال.