شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تؤكد التهديد بوجود قنبلة بمحطة قطار فى ليون "بلاغ كاذب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن امرأة بمحطة قطار فى ليون أبلغت عن وجود قنبلة، كما نقلت القناة عن مصادر بالشرطة الفرنسية تأكيدها أن التهديد بوجود قنبلة "بلاغ كاذب".

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن شخص يهدد بتفجير محطة قطار فى ليون والشرطة تغلق المنطقة.

وفى وقت سابق، قالت الشرطة في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الخميس، إنها تنفذ عملية فى محطة بار ديو للسكك الحديدية مضيفة أن شخصا اعتقل وأن المحطة أخليت من الناس.

وأضافت الشرطة، أن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة وأنها فرضت طوقا أمنيا على المكان وبدأت عمليات تفتيش.