استعلم عن لجنتك الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب.. من هنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طريق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى انتخابات مجلس النواب.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من الخطوات يمكن من خلالها للناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.
أولا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg
ثانيا: إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.
ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.
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