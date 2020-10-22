شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: الدفاع عن السيادة الرقمية المصرية مسألة أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال كيث كارك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، إن مصر شريك قوى للولايات المتحدة وتربطها علاقات وثيقة اقتصاديا واستراتيجا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد فى السفارة الأمريكية، أنه جاء لمصر للتحدث إلى المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال، حول أهمية تأمين الجيل الخامس وتقنيات المستقبل من خلال "الشبكة النظيفة"، مؤكدًا، أن الدفاع عن السيادة الرقمية المصرية من الجهات الخبيثة مسألة تتعلق بالأمن القومى.

سلط كارك الضوء على مبادرة "الشبكة النظيفة"، كنهج شامل لحماية المعلومات الحساسة من التدخلات العدوانية، من قبل الجهات الأجنبية الخبيثة على حد وصفه.

وأشار وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وشجع القاهرة على الانضمام إلى أكثر من 40 دولة و50 شركة اتصالات في الشبكة النظيفة من خلال استبعاد البائعين بالغى الخطورة غير الموثوق بهم في الجيل القادم من البنية التحتية للاتصالات.

ويناقش كارك، أهمية ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات مع الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة نيفين جامع ووزير التجارة والصناعة والسفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والإقليمية متعددة الأطراف.

ويجتمع كارك كذلك مع ممثلى مجلس الإدارة ولجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، مما يعكس الدور الأساسي للقطاع الخاص في تأمين الجيل القادم من شبكات الاتصالات.

ويزور كيث كارك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة القاهرة، حيث يلتقى مع كبار المسئولين المصريين لمناقشة عدد الملفات المتعلقى بالتعاون الاقتصادى المشترك.

وأدى كيث كارك اليمين الدستورية بصفته وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادى والطاقة والبيئة في 21 يونيو 2019، وفى السابق، كان رجل أعمال ورائد أعمال اشتهر بإضفاء القيادة المميزة إلى العديد من القطاعات، بما فى ذلك ميكنة المصانع، والهندسة، والتجارة، والتعليم، والعمل الخيرى.

