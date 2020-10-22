شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية يستقبل وفد من الجامعة العربية لمتابعة انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم ، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس ، بمقر الهيئة، السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، لجامعة الدول العربية والسفير أحمد أمين مدير إدارة الانتخابات بالجامعة.

وفى بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة الوطنية، بالسفير أحمد رشيد خطابي ووفد الجامعة العربية المرافق له ثم تناول اللقاء القرارات الصادرة من قبل الهيئة على النحو الذي نظمه القانون والدستور.

وأعرب المستشار لاشين إبراهيم ، حرص الهيئة على تحقيق الهدف من المتابعة المحايدة للانتخابات من قبل المنظمات الأجنبية والدولية والمتمثل في دعم الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات عن طريق رصد مجريات العملية الانتخابية ورفع تقارير بشأنها بدقة وموضوعية ،كما شرح رئيس الهيئة الإجراءات المقررة والمتبعة في اللجان في ظل جائحة كورونا وأن العالم شهد بدور الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأشاد وفد جامعة الدول العربية ، بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في ظل جائحة كورونا وأبدى السفير أحمد خطابي، تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة فى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية فى مواعيدها المحددة، تمنى لها التوفيق في أداء مهامها.