السيسى يشارك فى القمة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر الفيديو كونفرانس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الأفريقية وعلي جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وكيفية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك بهدف تجاوز الظروف الحالية، خاصةً من خلال دعم قدرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة في أفريقيا، وتبـادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص احتواء الجائحة.

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