شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 4500 طالب من جنوب السودان يدرسون بمصر..وزيادة 300 منحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب دولة جنوب السودان بالجامعات المصرية، إلى 300 منحة دراسية، مقسمة مابين 200 منحة جامعية، و100 منحة دراسات عليا.

كما اشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل العلمى والتدريبى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن استضافة عدد من أساتذة وأطباء من دولة جنوب السودان بعدد من الجامعات المصرية والمستشفيات.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك بين وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ووزير التعليم العالى جنوب السودان، تحت عنوان" تطوير التعليم العالى والبحث العلمى"، أن مصر بها 4500 طالب من جنوب السودان يدرسون فى مصر، ويعاملون نفس معاملة أشقائهم المصريين، مضيفا:"مصر تمتلك امكانيات ضخمة فى التعليم والبحث، وستكون لمساعدة الاشقاء بجنوب السودان".

وذكر أن الزيارة تستهدف ايجاد فرص تعاون بين المؤسسات التعليمية فى مصر، والمؤسسات التعليمية بجنوب السودان، حيث أجرى الوفد السودانى عددا من الجولات، فى المجلس الأعلى للجامعات، بوجود خبراء التعليم.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تدريب كوادر من دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الوفد السودانى زار الجامعة اليابانية ببرج العرب، وكذلك مكتبة وجامعة الاسكندرية، مستطردا:"كان هناك تاكيد على الانتهاء من فتح فرع جامعة الاسكندرية بجنوب السودان، حيث سيتم الاستعانة بخبراء مصريين، ولكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جنوب السودان".