شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب»: اتخاذ جميع الإجراءات ضد أي حالات تقصير في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على أهمية نشر الوعى بين العاملين بالشركة للحرص على اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، وإتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمعاقبة المقصرين والمهملين في تنفيذها كما وجه بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وحياة العاملين بالشركة مشيراً أن تدابير السلامة والصحة الملائمة في العمل تلعب دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، وحماية العمال والمجتمع.

وطالب فاروق، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسلامة بالشركة، بتفعيل صلاحيات مسئولي السلامة والصحة المهنية داخل المواقع، بإيقاف أي مشروع لايتم فيه إتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية كليا أو جزئيا، ووجه بحضور ممثل عن السلامة بإجتماع المجلس التنفيذى لكل فرع أو إدارة بالشركة لعرض المشاكل التي يواجهها مسئولو السلامة وحلها أولا بأول بكل إجتماع.

واضاف فاروق، أنه لابد من اجتياز دورة تدريبية في السلامة، وتوفير عيادات مجهزة بالمناطق النائية حرصاً على سلامة العاملين باعتبارهم الثروة البشرية للشركة،مشيدا بمشروع محطة معالجة صرف صحى بحر البقر وتحقيقه 15 مليون ساعة عمل بدون إصابات،ووجه كذلك بضرورة نشر دليل السلامة والصحة المهنية على جميع فروع وإدارات الشركة كوسيلة من وسائل المعرفة.