شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «المركزي» يقيل رئيس «التجاري الدولي» بسبب «مخالفات جسيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر أن البنك المركزى أصدر قرارًا بإقالة رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أكبر بنك خاص بالسوق المحلية، على خلفية تقرير للتفتيش الميدانى أسفر- كما جاء في التقرير- عن «وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزى والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، بالإضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها»، وقال التقرير أيضا: «وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتجت عنه خسائر مالية ضخمة».

وفى السياق نفسه، أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم البنك التجارى الدولى خلال جلسة نهاية الأسبوع، وذكرت في بيان أن الإيقاف بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية، ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان بأسباب الإيقاف.

وحتى مثول الجريدة للطبع، لم يتسنَّ لـ«المصرى اليوم» الحصول على تعليق من رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، كما لم يصدر البنك المركزى أو البورصة أي بيان رسمى في هذا الشأن.

وقرر البنك المركزى تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى، وموافاته بطلب تعديل بيانات التسجيل حتى يتسنى له اتخاذ اللازم في هذا الشأن، علمًا بأن مجلس إدارة البنك يتحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ هذا القرار.

في سياق آخر، تفقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أمس، الأعمال الإنشائية وتجهيزات مبنى المطبعة الجديدة ومركز الـ«كاش سنتر»، اللذين يجرى إنشاؤهما في العاصمة الإدارية. وقال مصدر مسؤول بالبنك، في تصريحات، إن إنشاء المطبعة قارب على الانتهاء.

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