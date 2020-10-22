شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي المصري يقدم مميزات للمتقدمين للحصول علي خطوط سير السيارات بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان البنك الزراعي المصري قدم مجموعة من المميزات للمتقدمين للحصول على خطوط سير السيارات في إطار المسابقة التي اعلنت عنها المحافظة مؤخرا وكذلك للراغبين من سائقي سيارات البيك اب ( الكبوت ) في تحديثها بسيارات ميكروباص جديدة

واشار الداودي إلى ان المميزات التي قدمها البنك شملت تخفيض مقدم السيارات إلى 15 % بدلا من 25 % ومنح العميل ميزة تمويل السيارة بالوقود لمدة شهر بقيمة تقديرية الف جنيه تبدأ من تاريخ الاستلام، بالاضافة إلى قرار المحافظ بالاعفاء من رسوم الكرته لمدة عام، واكد الداودي على ان المحافظة تسعي إلى تقديم كافة التسهيلات واقتناص أي فرصة من شانها تخفيف العبء عن كاهل المواطن القنائي .

وجدير بالذكر أن المحافظة اعلنت عن طرح خطوط سير الجديدة للمواطنين تشمل 57 سيارة سرفيس داخل مدينة قنا و99 سيارة أخرى تربط بين مدينة قنا والمراكز الأخرى والتي سيتم اجراء القرعة العلنية لها غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا عبر تقنية البث المباشر، وذلك في اطار سعي المحافظة لاستيعاب كثافة الركاب لاسيما في اوقات الذروة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وكذلك وإضفاء نوع من المظهر الحضاري، كما ان المحافظة تسعي إلى احلال سيارات البيك اب بسيارات ميكروباص جديدة تتناسب مع ما تشهده المحافظة من تطور في شتي المجالات حيث تم استبدال 102 سيارة بيك اب بخط قنا / قوص وجاري استبدال باقي الخطوط .