شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل إجازة بمدارس الغردقة التي بها لجان انتخابات لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد إبراهيم مرسي مدير الإدارة التعليمية بمدينة الغردقة توقف الدراسة بالمدارس اللتى بها لجان انتخابات لمجلس النواب الأحد المقبل.
وأضاف إبراهيم أن استمرار الدراسة قى المدارس التي ليس بها لجان انتحابات لوانه على ادارة كل مدرسة الإعلان عن ذلك عبر صفحتها الرسمية.
يذكر أن مدارس البحر الاحمر تحصل على إجازة رسمية يوم السبت من كل أسبوع حيث تبدأ الدراسة الأحد من كل أسبوع.
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