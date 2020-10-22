شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية، تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك بإشتراك الفرقاطتين المصريتين (الناصر) و(أبوقير) مع الفرقاطة الأسبانية (SANTA MARIA)، حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الإحترافي، منها تدريبات الدفاع الجوي وتمارين الدفاع ضد التهديدات السطحية المختلفة.
يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
وأشتمل التدريب أيضًا على تنفيذ تشکیلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بسرعة عالية، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية.
يذكر أن التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الإسبانية في فترة زمنية وجيزة ما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الإسباني، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والإسبانية.
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