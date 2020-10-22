شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يجتمع بالتنفيذيين التشديد على تطبيق احترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المواطنين الإلتزام بالاجراءات الوقائية والإحترازية من فيروس كورونا مؤكدًا أن العلاج الوقائى لا يتطلب سوى الإلتزام باستخدام الكمامات والتباعد الإجتماعى وغسل الأيدى وتطهير المكان .

وشدد محافظ القاهرة على أن تعاون المواطنين وإلتزامهم هو السبب الرئيس في نجاح أي اجراءات تتخذها الدولة مؤكداً على أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته محافظة القاهرة وضم جميع الأجهزة المعنية لمتابعة الإجراءات التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد محافظ القاهرة على جميع مديرى المدارس والإدارات التعليمية باتخاذ إجراءات وقاية الطلاب بصفة مستمرة وتخصيص حجرة بكل مدرسة للإشراف الصحي وفحص أي حالات اشتباه مشدداً على ضرورة التوعية في المدارس يوميا بإتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين مع إلزام مديرى الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على المدارس للتأكد من تواجد الزائرة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة خروج الطلاب من المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى على دفعات وأن يفصل بين كل دفعة مدة زمنية كافية لمنع التزاحم مع إلزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير المكان بصورة دورية .

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة اتخذت كافة التدابير الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الطلاب مشيراً إلى أنه على الطالب فقط اتباع الإجراءات الوقائية والصحية التي تضمن سلامة الجميع .

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالمرور الدورى على المقاهى والكافيهات والمراكز التعليمية والتعامل بكل حزم مع المخالفين وتطبيق الاجراءات التي حددتها الدولة .

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام والنقل الجماعي بضرورة إلتزام الركاب والعاملين بإرتداء الكمامات الطبية وتعقيم المركبات بصفة مستمرة والتأكد من التهوية اللازمة حرصًا على الصحة العامة مع عقد دورات توعية صحية للعاملين وعمل لوحات إرشادية يتم تثبيتها داخل الأتوبيسات بكيفية التعامل مع الفيروس والحد من انتشاره .

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة إلزام جميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة (الديوان العام والأحياء ومدريات الخدمات ) بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية ومنع دخول أي طالب خدمة من المواطنين للمنشآت الحكومية دون إرتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية دور العبادة في المساجد والكنائس بتوعية المواطنين بإتباع الشروط الصحية عند التعامل مع الآخرين كغسل الأيدي والتقليل من المصافحة والتواجد في الأماكن المغلقة المزدحمة .

وطالب المحافظ مسئولي المساجد والكنائس بضرورة التعقيم قبل وبعد الانتهاء من الصلوات وان تتضمن خطبة الجمعة والعظات في الكنائس إيضاح خطورة الانسياق للشائعات وكيفية الوقاية من الفيروس .