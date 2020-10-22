شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرصة سقوط المطر (%) بمحافظتك غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن فرص سقوط الأمطار غداً الجمعة . وتتضمن الخريطة فرصة امطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط ( 50 % ) . وأمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ..... ( 80 % ) . وأمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - بلطيم..... ( 90 % ) . وأمطار متوسطة الى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة " دمياط – بورسعيد - الاسماعيلية - السويس..... ( 90 % ) . أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء ( 50 % ) . Advertisements الوضع في مصر

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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