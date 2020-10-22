شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي نقيب الزراعيين لبحث تعاون «أكساد» لتحسين الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والتابع لجامعة الدول العربية، بتنفيذ بعض الأنشطة الزراعية داخل المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة، وتوفير فرص العمل والتوسع في المشروع الزراعية، لتلبية إحتياجات المحافظة من مختلف المنتجات.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع محافظ جنوب سيناء الزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الآفارقة ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي الكاحلة (أكساد) داخل ديوان عام محافظة جنوب سيناء، فيما طالب المحافظ المركز العربي بالعمل على دعم صغار المزارعين بالمحافظة من خلال إعادة تأهيل ورفع قدرات الصوب الزراعية وإمدادها ببعض المستلزمات الزراعية، مثل البلاستيك وشبكات ري ومستلزمات الإنتاج وبعض المعدات الزراعية والدعم الفني للمزارعين.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ومدير مكتب «أكساد» في القاهرة، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المحافظ طلب عقد دورات تدريبية من خبراء أكساد لإكساب مزارعي جنوب سيناء المهارات للإنتاج الزراعي في ظل تحديات ندرة المياه والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه خصوصًا أن الصوب الزراعية تتميز بالإنتاجية المرتفعة وتوفير مياه الري في ظل محدودية الموارد المائية في مصر، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات القومية الزراعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية.

وشدد «خليفة» على أهمية دور وزارة الزراعة في التوجيه بعمل دراسات لتحسين الثروة الحيوانية بالمحافظة للأغنام والماعز والإبل، مشيدًا بدورالمهندسين الزراعيين بالمحافظة، حيث أنهم يتحملوا عبء العمل في ظروف قاسية وتواجدهم الدائم مع المزارعين في المناطق الزراعية داخل الوديان والقرى والاستفادة من الموارد المائية والأرضية داخل المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

واستعرض «خليفة» أنشطة المركز العربي (أكساد) في مصر خصوصًا فيما يتعلق بحصاد مياه الأمطار وكذلك الممارسات الجيدة لتحسين إنتاجية أشجار التين والزيتون بالمناطق الجافة وشبه الجافة وخاصة جنوب سيناء والساحل الشمالي ومطروح والتعاون مع وزارة الزراعة في انتاج أصناف من القمح والاذرة الرقيقة متحملة للجفاف وندرة المياه وكذلك تحسين سلالات الأغنام والماعز وامداد مصر بكميات من السائل المنوي لتحسين صفات اللبن واللحم للأغنام والماعز.

وقال نقيب الزراعيين ومدير مكتب «أكساد» إنه تفقد عددا من المشروعات الزراعية خلال جولته لمدينة نويبع وقرية الجبيل وإلتقي عددا من صغار المزارعين مشيدا بالدعم التي تقدمه وزارة الزراعة لمنتفعي الصوب الزراعية وامدادهم بشتلات الخضر (فلفل – باذنجان – طماطم) وكذلك المزرعة الارشادية لتربية الأسماك بمزرعة نويبع التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وأشاد «خليفة» بالدور الذي يقوم به اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على الدعم والمجهودات التي تقوم بها المحافظة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم أهالي المحافظة من صغار المزارعين ومربى الثروة الحيوانية، مشيرا إلى انه يمكن الإستفادة من النماذج التي يقدمها المشروع القومي للنهوض بالثروة الحيوانية بدعم رئاسي لزيادة المعروض من اللحوم والحد من فاتورة الإستيراد التي تستنزف ميزانية الدولة.

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء

جولة نقيب الزراعيين في جنوب سيناء