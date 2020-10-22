شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وزراء يتفقدون الوحدة الصحية بالشيخ زين الدين بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الوحدة الصحية بالشيخ زين الدين، ضمن افتتاحات مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا محافظة سوهاج.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» شهدت عدة تدخلات لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة وذلك من خلال توفير سكن كريم، بالاضافة إلى تحسين المؤشرات الصحية للسكان، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام ٢٠١٨، وتم تحديد أفقر ١٠٠٠ قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبني المبادرة مفهوم الفقر متعدد الابعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.