«موهوبي القليوبية» تطلق مبادرة «الشرطة في القلب» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، الخميس، إطلاق مسابقة «مبادرة الشرطة المصرية في القلب» لدعم رجال الشرطة ووزارة الداخلية في جهودها في حفظ الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب، وتكريمًا لأرواح الشرطة الأبرار في مواجهة المخاطر التي تواجه المواطن والوطن.

وفي إطار المبادرة، كرّم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس مجلس أمناء مدارس المحافظة، التلميذة الموهوبة ميار ناصر محمود الطالبة بالصف الرابع الابتدائي بإدارة شرق شبرا التعليمية لفوزها في مبادرة الشرطة المصرية في القلب التي أطلقتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية.

وقال «عجلان» إن «المبادرة كلفت إدارة الموهوبين بالمديرية بإعداد مبادرة لتقدير وتكريم الشرطة المصرية التي يضحي أبناؤها بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق أمن واستقرار الوطن تزامنا لمبادرة كلنا الجيش المصري، التي أطلقت في وقت سابق من خلال إدارة الموهوبين بالمديرية».

يذكر أن إدارة الموهوبين أطلقت العديد من المبادرات وكان من أهمها مبادرة «كلنا الجيش المصري»، التي تم فيها عرض الأعمال السينمائية لبطولات الجيش المصري داخل مدارس المحافظة.

موهوبين تعليم القليوبية تطلق مبادرة "الشرطة في القلب "

موهوبين تعليم القليوبية تطلق مبادرة "الشرطة في القلب "

موهوبين تعليم القليوبية تطلق مبادرة "الشرطة في القلب "