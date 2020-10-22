شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة وتطهير شنايش الأمطار ومخرات السيول بمدينة مرسي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير شنايش الامطار بالشوارع الميادين بنطاق المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تحسبا لسقوط الامطار والتي قد تصل للسيول في بعض المناطق طبقا لتقرير الأحوال الجوية والطقس غير المستقر .

وأضاف جاب الله بانه تم إزالة كل ما يعيق مياه الامطار ل 54 مخر ومجري للسيول بالمناطق المنحدرة بنطاق القري والمركز وذلك في اطار الاستعدادات المكبرة لموسم الامطار وخطة المركز لمواجهة السيول .

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم مراجعة وتطهير 48 معدية وكوبري بطريقي الساحلي الدولي والسلوم للتأكد من سلامة المعديات والكباري الخاصة بمجري الامطار بالطرق السريعة الساحلي شرقاً وطريق السلوم غربا بنطاق المركز تفاديا لحدوث سيول مع بداية فصل الخريف .

ووجه رئيس المدينة مرسى مطروح بمراجعة أماكن تجمعات مياه الامطار وبرابخ ومخرات السيول ومعديات وكباري الطرق السريعة ، وذلك للوقوف على مدى تطهير وتنظيف المخرات وإزالة كل ما يعيق سير المياه وإزالة الحشائش، لاستقبال موسم الأمطار بمجري السيل وجميع السدود بالكيلو 4 بوادي اسماعيل وتويويع وطريق الوادي بالكيلو 4 لضمان سير المياه بالمجري لضمان عدم انحراف مياه الامطار علي المنازل وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية للاستعداد للسيول طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

و وجه رئيس مدينة مرسي مطروح نواب رئيس المدينة ومدير إدارة تحسين البيئة باستعداد كافة المعدات والسيارات بمجلس المدينة تحسبا لزيادة الأمطار بالمدينة وازالتها المياه فورا.

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