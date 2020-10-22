شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الاختبارات المميكنة في نسختها الأولى.. «تعليم المنوفية» يكرم فريق عمل التطوير التكنولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية فريق عمل مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لتميزهم في الإعداد والترتيب والإشراف على الاختبارات المميكنة للسادة المعلمين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بلجنة القيادات عن العام الدراسي الجديد في نسختها الأولى.

وأكد سويد خلال التكريم أنه لا بديل عن الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لمسايرة التطور الملحوظ في العملية التعليمية والتي أصبحت متعددة الوسائل كما أكد على أن نجاح الاختبار المميكن في أول تجربة له يعد نقله نوعية ممتازه وخطوة جادة نحو مواكبة التطور الرهيب في وسائل التعلم و التقييم