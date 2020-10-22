شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «جماعات الظلام» جعلوا المنحاز إلى وطنه ورئيسه وجيشه منافقًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، الخميس، إن جماعات الظلام قد غيرت المصطلحات والمفاهيم فجعلوا كل من منحاز إلى وطنه وإلى رئيسه وإلى جيشه منافقًا، وكل من لم يردد كلامهم فهو منافق أيَضًا، وأصبحت هذه الكلمة تطارد الدعاة.

وأكد أن العالم كله أصبح وحدة واحدة يحكمه القانون، وأن القرآن الكريم قد فرق بين العلم والخبرة فقال تعالى: ”الرحمنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا”، وأن الله قيض لنا أناسًا خبراء تحركوا في وقت مناسب فنقلت المواطن من حال إلى حال، وكل إنجاز لا بد له من وعي.

وذكر القرآن الكريم قضية الوعي بعد ذكر سفينة سيدنا نوح (عليه السلام)، قال تعالى: «إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ» فالله سبحانه لم ينقذ سيدنا نوحًا (عليه السلام) ومن معه من خلال ملائكة، وإنما من خلال السفينة التي صنعها سيدنا نوح (عليه السلام)، فسفينة النجاة لهذا الوطن لن يصنعها إلا أبناء هذا الوطن من خلال الوعي بقضايا الوطن، ولابد من أن يقدم الشعب العون للقيادة من أجل تنمية الوطن، ودور الإمام دور توعوي لابد فيه من النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال انعقاد صالون الأوقاف الثقافي الثاني، الخميس، الذي يناقش قضية «صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية»، بحضور عدد من الأئمة والواعظات مع التزام إجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية والاحترازية.