شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار مختلفة الشدة وانخفاض بدرجات الحرارة الجمعة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة سقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى مساء بفرصة سقوط (50%).

وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من الوجه البحري ( البحيرة- كفر الشيخ- المنوفية- الغربية ..... ( 80 % ) .

وعلى بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية- مطروح- السلوم- بلطيم..... ( 90 % ) .

وعلى بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة «دمياط – بورسعيد- الاسماعيلية- السويس..... ( 90 % ) .

أمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء ( 50 % ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على جنوب الصعيد، تنشط أحياناً مثيرة للأتربة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويتوقع الخبراء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

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ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «28- 20»، الإسكندرية «25 – 20»، قنا «34- 22»، الأقصر «35– 23»، أسوان «36 – 24» .