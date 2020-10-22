بزعم تعينهم بوظائف حكومية.. ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال مواطنين في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت اجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيفهم بالجهات الحكومية للاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من شخصين قيام صراف خزينة بإحدى الجهات الحكومية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاق المبلغ الأول ونجل المبلغ الثاني بإحدى الوظائف الحكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة و أن المذكور المُشار إليه قام بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولي الدولة وقدرته على إلحاقهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد ، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ (28 ألف جنيه ) من الشاكيان زاعماً مقدرته على تعينهما بوظائف بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.