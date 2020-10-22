ضبط المتهمين بنشر فيديو خادش للحياء لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص ببورسعيد لقيامهم ببث مقطع فيديو خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رصدت المتابعة تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد "محددين" مقطع فيديو لشخصين وبصحبتهم فتاة منقول من صفحة "محددة" بأحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يقوموا بأعمال خادشه للحياء العام، مما آثار حالة من الاستياء لمواطنين محافظة بورسعيد.

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أسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن أن القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق– بائع خضروات - ربة منزل ، مقيمين جميعاً بمحافظة بورسعيد).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.