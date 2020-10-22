محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص ببورسعيد لقيامهم ببث مقطع فيديو خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رصدت المتابعة تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد "محددين" مقطع فيديو لشخصين وبصحبتهم فتاة منقول من صفحة "محددة" بأحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي يقوموا بأعمال خادشه للحياء العام، مما آثار حالة من الاستياء لمواطنين محافظة بورسعيد.
أسفرت جهود التحريات وجمع المعلومات عن أن القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق– بائع خضروات - ربة منزل ، مقيمين جميعاً بمحافظة بورسعيد).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المتهمين بنشر فيديو خادش للحياء لفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.