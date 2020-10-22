"العربية للبيع".. حيلة 10 عناصر إجرامية لسرقة أموال المواطنين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن مديرية أمن البحيرة، في ضبط تشكيل عصابي لقيامه باستدراج المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى بيع سيارات لهم.

تلقى قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من ثلاثة موظفين بأنه عقب حضورهم لمدينة دمنهور مُستقلين سيارة ملاكي قيادة أحدهم لشراء سيارة ملاكي معروضة للبيع عبر أحد التطبيقات على الإنترنت وتقابلهم مع القائم بالبيع، فوجئوا بحضور سيارة ميكروباص ترجل منها خمسة مجهولين هددوهم بأسلحة نارية واستولوا منهم على مبلغ 250 ألف جنيه و4 هواتف محمول.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 من العناصر الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بقيامه بعرض إحدى السيارات على أحد التطبيقات عبر الإنترنت، وعقب قيام المجني عليه بالتواصل معه قام باستدراجه لمحل الواقعة، وقاموا بتهديد المجنى عليهم بالأسلحة النارية ، واستولوا منهم على المبلغ المالي وهواتفهم المحمولة، وتم بإرشاد المتهمين ضبط 3 مسدسات وفرد خرطوش وسيارتين ملاكي وميكروباص وهاتف محمول المستخدمين في ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول «خاصين بالمجني عليهم، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ وتخلصهم من الهاتفين المحمولين الآخرين.