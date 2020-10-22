بالشفرة والمغافلة.. مباحث القاهرة تضبط 10 أشخاص تخصص سرقة ونشل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، القبض على 10 أشخاص تخصصوا في جرائم السرقة والنشل.

وكانت أولى وقائع الضبط في التجمع الخامس، وألقي القبض على سيدتين لهنا معلومات جنائية لقيامهن بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من داخل حقيبة يد حريمي ملك إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، بأسلوب النشل عن طريق قطع الحقيبة باستخدام شفرة «موس».

ونجح رجال مباحث المطرية في ضبط عاطل لقيامه بسرقة حقيبة طالبة بأسلوب «الخطف»، مستقلاً مركبة توك توك ملكه، وبحوزته حافظة نقود حريمي بداخلها مبلغ مالي وبطاقة رقم قومي وهاتف محمول، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين، وأقر بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في النزهة من ضبط عاطل وسائق لهما معلومات جنائية، لقيامهما بسرقة 20 ألف جنيه من أحد المواطنين بالمعاش، عقب خروجه من فرع أحد البنوك بأسلوب المغافلة، مستقلان سيارة أجرة تاكسي قيادة الثاني، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف والتتبع من أمام البنوك باستخدام السيارة المضبوطة، وأقرا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

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فيما تم ضبط عاطليّن لهما معلومات جنائية، لقيامهما بخطف حقيبة أحد المواطنين وبداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 10800 جنيه وكارنيهات شخصية، حال سيره بمنطقة النزهة مستخدمان دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى عميلهما سيئ النية حاصل على دبلوم، تم ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وضُبط سائق في الشروق له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملك شقيقه مُحمل عليها 72 قاعدة حديدية شداد معدني مجهولة المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل موقع إنشاء أحد المشروعات بطريق الإسماعيلية بالتواطؤ مع شخصين معينين لحراسة الموقع نظير تحصلهما على مبلغ مالي بقصد التصرف فيها بالبيع كخردة، وبإرشاده تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم، وتم استدعاء مسؤول الأمن بذات الشركة وتعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.