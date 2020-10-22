القوى العاملة: تعيين 628 شابا وإصدار 319 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 628 شابا، منهم 8 شباب من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1545 شاباً، فضلاً عن استخراج 319 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

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وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 83 شكوى، تم تسوية 8 شكاوى منها، وإحالة 19 شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ 15 شكوى، بالإضافة إلى 41 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما صرفت 48 ألف جنيه على رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً لـ 13 عاملاً غير منتظماً من المسجلين بالمديرية.

وكشف السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضي، أنها تابعت 366 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكد على مراعاة التباعد الاجتماعي وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 293 منشأة و245 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، دوري نهاري وحملات، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عمالياً منهم 4 محاضر للمنشآت لمخالفتها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، فضلاً عن تحرير 9 محاضر أخرى مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 3 ندوات لشرح بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و44 ندوة أخرى (أونلاين وعادية) في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر العمل.