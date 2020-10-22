بحضور وزير الري.. بدء حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
انطلق منذ قليل، حفل ختام أسبوع القاهرة الثالث للمياه، تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021".
انطلق الحفل بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسفير كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية.
وبدأت الفعاليات بحفل غنائي لمواهب الكورال بغناء وطنية، ثم يليها كلمة الدكتور محمد عبدالعاطي الختامية، يعقبها إصدار التوصيات الفنية لجلسات الأسبوع.
كان أسبوع القاهرة الثالث للمياه قد أبرز التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، كما ناقش الحلول العلمية وأحدث التكنولوجيات التي من شأنها تحقيق الأمن المائي.
وأقيمت الفعاليات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم وزارة الموارد المائية والري، وبالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي.
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