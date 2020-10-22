كرامتها محفوظة.. وزير القوى العاملة يتابع حالة الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اتصالا هاتفيا مع الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) للاطمئنان على حالتها بعد أن تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، وذلك بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت.

واطمأن الوزير، أيضا على تماثلها للشفاء من الإصابات التي لحقت بها ببعض الكدمات وجرح اللسان من ارتطام الأسنان باللسان نتيجة الاعتداء عليها بمقر عملها، داعيا لها بالشفاء العاجل.

وكان في زيارتها في نفس وقت الاتصال التليفوني الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت.

وأكد الوزير، للطبيبة تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لها، لافتا إلى أن حقوقها الأدبية والمادية محفوظة، مشدداً على أن الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مشدداً على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشيرا إلى أن كرامة المصري من كرامة الوطن.

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من جانبها، أشادت الطبيبة المصرية المعتدى عليها، بموقف وزير القوى العاملة، بالاطمئنان عليها تليفونيا وبزيارة مكتب التمثيل العمالي لها، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة، واهتمام الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلا عن الكويتيين، مؤكدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة.

وكلف الوزير، رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة القضية لحظة بلحظة وتقديم تقرير فوري عن كل مستجد يتم في هذه القضية حفاظا على حقوقها الأدبية والمادية، ناصحًا الطبيبة بالتواصل الدائم مع المكتب الذي يتابع سير تحقيقات القضية ويتواصل مع كل الجهات المعنية الخاصة بهذه الخصوص، فضلا عن حقوقها، موضحا أن سفير مصر بالكويت طارق القوني، والقنصل العام والملحق العمالي والمستشار القانوني يقفون بجانبها.

وكان الوزير، تلقي تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، بملابسات الواقعة مشيرا إلى أن الطبيبة (ل ر م ع) تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقي منذ 2010، حيث أشارت إلى أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين ويدعي فهاد فالح عبدالله العجمي، وأنه وفقًا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بيانات الحادثة، تكشف عن أنه في أثناء الكشف على أذنه المواطن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة الماضية -أيام العطلات الأسبوعية- حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات ، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدي مستمر في ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالي، قائلا: "الطبيبة اتصلت بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالإصابات، وتم تحرير محضر برقم ١٥٩/٢٠٢٠ الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمى اعتداء بالضرب على موظف عام في أثناء تأدية مهامه، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات".​