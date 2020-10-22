الزراعة: ضبط 22 طن أعلاف غير مرخصة بالشرقية​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن معلومات وردت عن وجود مخزن للأعلاف بأحد مراكز محافظة الشرقية غير مرخص ويقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وأضاف "سليمان"، اليوم الخميس، أنه تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية، ومديرية زراعة الشرقية، وداهمت القوة المخزن وتم ضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالمربين و منتجي الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).