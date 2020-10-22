شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول عقار «بديل» لعلاج أورام الغدد الليمفاوية و«اللوكيميا» في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الجمعية المصرية لأمراض السرطان (ECS)، بالتعاون مع «ساندوز مصر»، عن طرح أول عقار مثيل (بديل) حيوي للريتوكسيماب، والذي يُستخدم في علاج أورام الغدد الليمفاوية ولوكيميا الدم المزمن، وهما من أكثر أنواع سرطان الدم انتشارًا.

وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي، الخميس، إن طرح هذا العقار في مصر، يُمثل خطوة مهمة نحو إتاحة علاجات ذات معايير عالمية أمام المزيد من المرضى، إلى جانب تعزيز استدامة نظام الرعاية الصحية في مصر.

وحول طبيعة هذه الأمراض وتحديات العلاج، قال الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة، أستاذ ورئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومي للأورام، إن أورام الغدد الليمفاوية (NHL) تُصنف في المرتبة العاشرة لدى الرجال، والثانية عشر بالنسبة للسيدات من حيث ترتيب أنواع السرطان الأكثر انتشارًا حول العالم، وبالتالي فإن خطورة التشخيص بهذا المرض في مصر تعتبر أعلى مقارنةً بالمعدلات العالمية؛ حيث تعد أورام الغدد الليمفاوية ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارًا في مصر، ولذلك فإن طرح هذا الدواء الجديد اليوم يحمل بُشرى سارة للعديد من المرضى المصريين الذين لم يكن متاحًا لهم الحصول على هذا العلاج الضروري«.

وأضاف رئيس قسم طب الأورام وأمراض الدم بالمعهد القومي للأورام، أن هذا العقار الجديد يٌعد معيارا أساسيا في نظام الرعاية الصحية والخط الأول للعلاج من العديد من أنواع سرطان الدم، ولهذا فإن الموافقة على طرحه في مصر يساعد في توفير بديل علاجي يكون متوافر دائمًا أمام المزيد من المرضى بأسعار معقولة وبنفس درجة فاعلية الدواء المرجعي. فمن مزايا الأدوية الحيوية المثيلة أنها تساهم في تقليل العبء على ميزانية الرعاية الصحية، مما يتيح الفرصة لتوفير التمويل اللازم وتوجيهه لعلاج أمراض أخرى، وبالتالي دعم استدامة نظام الرعاية الصحية في مصر وتوفير العلاجات الفعالة أمام مزيد من المرضى في ذات الوقت«.

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وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج الأورام بطب القاهرة، إن المثائل الحيوية هي بديل الأدوية الحيوية والمعروفة باسم «الأدوية الحيوية المرجعية»، وبالطبع تعتبر تلك الأدوية الحيوية أساسية في علاج العديد من أمراض السرطان بما في ذلك أورام الغدد الليمفاوية (NHL)، ولكن لسوء الحظ يصعب توافرها نظرًا لتكلفتها المرتفعة وهو ما يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا حتى لدى الدول المتقدمة.

وأوضح «عبدالعظيم» أنه وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، يجد الملايين من المرضى صعوبة في الحصول على العلاجات الضرورية باستمرار ونتيجةً لذلك، شاهدنا على مدار السنوات القليلة الماضية إنتاج العديد من الأدوية الحيوية البديلة والتي تكون لها نفس درجة الأمان والفعالية مقارنة بالأدوية الحيوية المرجعية، مشيرًا إلى أن العقار يعد أحد الأدوية الحيوية البديلة الفعالة وأحد أولى البدائل الحيوية المعتمدة في علاج أورام الغدد الليمفاوية، بعدما أثبتت الدراسات بما لا يدع مجالاً للشك سلامته وفعاليته 4 -5 في علاج مرضى أورام الغدد الليمفاوية. ومن جهة أخرى، ويساهم أيضًا في تخفيض إجمالي النفقات العلاجية الخاصة بأورام الغدد الليمفاوية بنحو يقارب 40% مقارنة باستخدام العقار الحيوي المرجعي«.

ومن جانبه، قال الدكتور سامح الباجوري، رئيس ساندوز مصر، إن طرح أول مثيل حيوي للريتوكسيماب في مصر، يعد بمثابة بارقة أمل للعديد من المرضى، وعلامة فارقة، وشهادة على التوسع نحو إتاحة العلاجات الضرورية التي تساعد في إنقاذ حياة المرضى حول العالم، بعد أن قطعنا شوطًا طويلاً نحو إتاحة المزيد من العلاجات بأسعار معقولة أمام العديد من المرضى في مصر«.

وأضاف «الباجوري» أن العقار يندرج ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية البيولوجية الضرورية لعلاج مرضى السرطان، ولهذا يمثل طرحه قيمة كبيرة مضافة لأنظمة العلاج لعديد من أنواع سرطان الدم في مصر.