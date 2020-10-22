شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تطلق مؤتمر افتراضي للابتكارات التربوية السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جامعة الإسكندرية، السبت المقبل، مؤتمر الإسكندرية الدولى الثانى للابتكارات التربوية والتعلم المدعوم بالتكنولوجيا الافتراضى، والذى تنظمه وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، تحت عنوان «التعلم عبر الإنترنت: تحول في الأطر الفكرية للتعليم العالى في ظل أزمة كوفيد 19».

وبحسب بيان للجامعة، يأتي المؤتمر في إطار أعمال مؤتمر رؤساء جامعات الشرق الأوسط، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة السابق ورئيس جامعة العلمين الاهلية، وتستمر أعماله لمدة يومين.