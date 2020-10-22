شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد تنتهي من تجهيز اللجان الانتخابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت محافظة الوادى الجديد من تجهيز اللجان الانتخابية استعدادا لاجراء انتخابات مجلس النواب يومى السبت والأحد المقبلين ،حيث تم تجهيز 60 مركز انتخابي بعدد 75 لجنه انتخابيه فرعيه، لاستقبال إجمالي عدد ( 178315 ) ناخب وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات .

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه تم التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.