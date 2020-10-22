شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد يلتقي جمعية شباب الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال الذي يزور المحافظة علي رأس وفد من أعضاء لجنة الزراعة بالجمعية للتعرف علي أهم الفرص الاستثمارية ، وبحث اليات تنفيذ تطوير منظومة الري وتحويلها من ري بالغمر إلي ري حديث وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بدلا من الديزل، مما يسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بالمحافظة والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه ،

حيث حضر اللقاء حنان مجدي نائب المحافظ، ومحمد انيس سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وتم خلال اللقاء استعراض أهم المقومات والإمكانيات الجاذبة التي تمتلكها المحافظة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، حيث أكد المحافظ على قيام المحافظة تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين خاصة في مجال الزراعة ، مشيرا الى ضرورة الاستفادة بخبرات جميع الشركات الأعضاء في الجمعية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بالمحافظة .