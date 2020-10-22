شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس كنائس مصر يترأس فعاليات اجتماع المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس الأب بولس جرس، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، فعاليات اجتماع المجلس، الثلاثاء، وذلك بدير الشهيد العظيم مار جرجس للروم الأرثوذكس بمصر القديمة. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية وجميع أعضاء المجلس، وذلك في جو يسوده المودة والمحبة والاحترام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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