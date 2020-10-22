شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة تنفيذ مستشفى إدفو: تكلفته 600 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن قيام الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإصدار تعليماتها بسرعة تسليم الشركة المنفذة لمشروع مستشفى إدفو العام الجديد المستخلصات المالية المتأخرة بهدف الإسراع في معدلات التنفيذ وخاصة أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المستشفى وصلت لنحو 600 مليون جنيه.

وقال «عطية» في تصريحات صحفية، الخميس، إن هناك متابعة يومية من المحافظة لهذا المشروع الخدمى الحيوي، والذي سيقدم الخدمة الصحية والطبية على أعلى مستوى لأكثر من نصف مليون نسمة.

وتشتمل مستشفى إدفو العام الجديد على 3 مباني تضم 170 سرير في جميع التخصصات والأقسام، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .