شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفيتنام يلقي كلمة في مؤتمر التعاون بين فيتنام وأفريقيا والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمود نايل، سفير مصر لدى فيتنام، كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي نظمته أكاديمية فيتنام للعلوم الاجتماعية حول «التعاون بين فيتنام وأفريقيا والشرق الأوسط» بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفيتنامية وبمشاركة سفراء وممثلي الدول المعنية، وكذلك ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية والاتحاد الفيتنامي لجمعيات الصداقة، والعديد من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات التعاون المختلفة بين فيتنام ودول أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية.

ألقى السفير المصري كلمة حول مستقبل التعاون بين مصر وفيتنام أشاد فيها بالعلاقات السياسية المتميزة والصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، والتي شهدت دفعة استثنائية بالزيارة التاريخية لرئيس الجمهورية إلى هانوي عام 2017، كما استعرض سبل تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل الإجراءات لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على رفع مستوى التبادل التجاري لاستكشاف المزيد من آفاق التعاون واغتنام الفرص المتاحة لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

سفير مصر لدى فيتنام يلقي كلمة في مؤتمر التعاون بين فيتنام وأفريقيا والشرق الأوسط

كما أكد السفير المصري على أهمية مواصلة التنسيق بين مصر وفيتنام في المنظمات الدولية والإقليمية، والتعاون من أجل التصدي للتحديات غير التقليدية التي تفرضها المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها جائحة كورونا، والإرهاب الدولي، والتحديات البيئية وأهمية الاستغلال العادل والمستدام للموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي كان موضع اتفاق وترحيب من ممثلي الجانب الفيتنامي.