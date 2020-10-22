شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد لموسم السيول والأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الامطار والسيول وذلك برفع كفاءة معداتها وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والاجراءات وتنفيذ خطط الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه .

واوضح المهنس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد انه تم تطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى وتنفيذ نماذج محاكاة للسيول بمختلف مراكز المحافظة ذلك للتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها .

وأكد صلاح أنه تم وضع خطة استعداد مبكرة وسيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ.

وأضاف أنه تم التأكد من كفاءة تطهير "الشنايش" داخل الأنفاق لمواجهة أى تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة خلال موسم السيول والامطار ، كما انه تم تجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والادوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات.