وكيل «تعليم الإسكندرية» يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات في أول يوم دراسي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، على استقبال الطالب آسر أيمن كتات نجل الشهيد أيمن كتات، أحد شهداء القوات المسلحة بسيناء، الخميس، في أول يوم دراسي له بمدرسة الريادة لغات، التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

ورحب «الديب»، بالحضور، قائلاً: «نحن مدينون جميعاً للشهداء ونعمل دائماً على رد الجميل لأسرهم وما نفعله ما هو إلا قطرة في بحر عطائهم»، مشيرًا إلى أن تعليم الإسكندرية أطلقت مبادرة «سيرة شهيد» مع انطلاق العام الدراسي، وذلك لتخليد ذكراهم وتعريف الطلاب بالبطولات والتضحيات الذين قاموا بها من أجل الوطن.

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وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)

وكيل "تعليم الاسكندرية" يستقبل نجل الشهيد أيمن كتات فى أول يوم دراسى .. ويوجه بتوفير المطهرات بدورات المياة (صور)