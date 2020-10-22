شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة مصاحبة للسحب الرعدية غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، خريطة الأمطار المتوقعة غدًا الجمعة. وتشير التوقعات للتالي: القاهرة الكبرى: فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق مساء. الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً على ( البحيرة – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية .....) السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحياناً على ( الإسكندرية – مطروح – السلوم – بلطيم .......) السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة : أمطار متوسطة إلى غزيرة على ( دمياط – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس ....) شمال ووسط سيناء : أمطار متوسطة على بعض المناطق Advertisements ملاحظة : نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية. الوضع في مصر

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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